Пермский Оперштаб рассматривает возможность открытия набережной для прогулок

Аналогичные изменения коснутся и открытия для посещения кладбищ. Чтобы были соблюдены все правила безопасности, будет введен масочный режим и социальная дистанция, также администрация увеличит частоту рейсов общественного транспорта до кладбищ.

Глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что в скором времени городская администрация разработает и предоставит Роспотребнадзору меры контроля предосторожности в общественных местах, в том числе на городской набережной.

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