Оперштаб рассматривает возможность для пермяков гулять на набережной при соблюдении санэпидтребований. Также разрешат посещение парков и фонтанов. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.
Пермский Оперштаб рассматривает возможность открытия набережной для прогулок
-
Фото: Андрей Чунтомов
Аналогичные изменения коснутся и открытия для посещения кладбищ. Чтобы были соблюдены все правила безопасности, будет введен масочный режим и социальная дистанция, также администрация увеличит частоту рейсов общественного транспорта до кладбищ.
Глава Перми Дмитрий Самойлов отметил, что в скором времени городская администрация разработает и предоставит Роспотребнадзору меры контроля предосторожности в общественных местах, в том числе на городской набережной.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.