Оперативный штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции принял решение о продлении ограничительных мер в Прикамье с 15 до 23 июня. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.
Оперштаб: ограничительные меры в Пермском крае продлены до 23 июня
Решение связано с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе. Напомним, на прошедшей неделе были зафиксированы рекордные случаи инфицирования (в среду – 93, в воскресенье – 107), на которые повлияли вспышки заболеваемости в некоторых территориях, например, в Перми, Березниках, Октябрьском, а также в Добрянском и Чусовском городских округах.
По словам главного санитарного врача, главы Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталия Костарева, с 8 июня коэффициент заражения коронавирусом в регионе выше единицы, по свободному коечному фонду – показатель ниже требуемых для перехода на следующий этап (50%).
Ограничения продолжают девствовать в отношении массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров, деятельности организаций, работа которых не возобновлена.
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