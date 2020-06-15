Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Перми на этой неделе

По прогнозам синоптиков Пермского ЦГМС, во вторник 16 июня сохранится малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью составит +7–12°, днем +22–27°.

Ночью 17 июня на регион начнет оказывать влияние холодный фронт, что приведет к кратковременным дождям, грозам и усилению ветра днем. Ожидаемая температура воздуха +14–19°, по югу до +24°.

В четверг, 18 июня, ожидается сухая погода, термометр ночью покажет +2–7°, а днем +12–17°.

Ночь 19 июня прогнозируется самой холодной на неделе: столбик термометра опустится до +1, +6°. Днем воздух прогреется до +17–22°, возможны дожди.

По предварительному прогнозу синоптиков в выходные в Пермском крае ожидается облачная, дождливая и прохладная погода.

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