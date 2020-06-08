На этой неделе ожидается аномальная жара

Как сообщают синоптики, ближайшие будни в Пермском крае ожидаются жаркими и сухими, температура воздуха превысит норму на 6-8°.

Самыми теплыми днями недели станут вторник и среда. 9 июня ночью термометр покажет +12…+17°, днем +27…+32°. 10 июня днем воздух прогреется до +28…+33°.

В четверг – местами кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью +13…+18°, днем +25…+30°. В пятницу днем ожидаются дожди и грозы, но теплая погода сохранится. Так, столбик термометра ночью будет на отметке +13…+18°, а днем — +23…+28°.

По предварительным прогнозам, в субботу в Пермском крае на смену жаре придет прохладная погода с температурным фоном +12…+17°.

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