Оперштаб Прикамья расширил возможности работы ТЦ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией разрешил возобновление работы магазинов в торговых центрах, но только при соблюдении нескольких правил. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Так, разрешается работать торговому центру при наличии у него нескольких входных групп, разбив его на несколько площадок до 400 кв. метров с отдельными входами. Это позволит изолировать торговые залы друг от друга и организовать потоки посетителей так, чтобы они не пересекались между собой.

Кроме того, владельцам ТЦ и арендаторам необходимо следить за соблюдением социального дистанцирования (1 чел. на 4 кв. метра), проводить санитарную обработку рук посетителей антисептиками, соблюдать масочный режим на территории ТЦ, а также обеспечить санитарную обработку всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств.

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