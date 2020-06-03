День города Перми пройдет в формате телемарафона

Одним из главных событий Дня города станет праздничный телемарафон, который пройдет с 11.00 по 20.00 на телеканале «ВЕТТА 24». Зрителям покажут репортажи о выдающихся людях и предприятиях, внесших вклад в развитие города, концерты краевых учреждений культуры, премьеры клипов и песен пермских творческих коллективов, телемосты с муниципалитетами Пермского края, серию видеозарисовок «Один день из жизни города». Также во время телемарафона состоится телепремьера документального фильма «Такой разный Заплатин», снятого студией «Новый курс» к 100-летию знаменитого пермского режиссера».

Также в праздничный день на улицах города появятся новые украшения и флаговые конструкции в цветах триколора. Кроме того, откроется сеть выставочных пространств под открытым небом. Пермская художественная галерея откроет проект «Улица музейная». В ее состав войдут четыре выставки под открытым небом в разных районах города, которые познакомят горожан с произведениями искусства XVIII-XX веков из разных коллекций Пермской галереи, а также с работами современных молодых художников, представляющих сегодняшний срез художественной жизни Перми.

Выставка «Детские истории» покажет детские образы, представленные произведениями художников XIX-XX веков. Выставка «Простослов» представит аранжировку русского лубка художника-графика Александра Максимова. Следующей экспозицией станет выставка молодых профессиональных художников и, одновременно, музейных педагогов Пермской галереи Евгении Наймушиной и Артёма Кутергина «Личное пространство». Завершить прогулку пермяки смогут выставкой произведений западноевропейских и русских художников XVIII-XIX веков, запечатлевших летние городские виды, прогулки и светские развлечения горожан, «Традиция безмятежности».

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