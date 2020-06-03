Совсем недавно в соцсетях запустился флешмоб, в котором пермяки постили фото со своими желаниями. Эта акция была создана телеканалом ТНТ к запуску драматического комедийного сериала «257 причин, чтобы жить», рассказывающем о том, что не стоит откладывать счастье на потом.
ТНТ запустил флешмоб #СписокЖеланийПерми
Человеку свойственно мечтать, что-то планировать и одновременно прокрастинировать, откладывая свои самые заветные желания на послезавтра. Особенно много мы мечтаем именно сейчас, когда вокруг сложилась не самая благоприятная обстановка. В этих условиях нам всем как никогда нужна поддержка. Чем мы займемся в ближайшем будущем? Может быть наконец выучим иностранный язык? А может быть будем бегать по утрам? Или прекратим объедаться на ночь? А может быть взять и прыгнуть с парашютом? Ну или завести морскую свинку? Телеканал ТНТ решил поддержать своих зрителей и продолжить флешмоб! Только сделать его еще более массовым, сформировав таким образом большой список желаний всех жителей Перми.
Принять участие во флешмобе может абсолютно каждый. Для этого достаточно придумать желание, написать его от руки или распечатать, найти цифру в своем окружении, сделать фото и запостить на своей страничке ВКонтакте или Инстаграм под хэштегом #СписокЖеланийПерми.
Самые необычные желания обязательно будут размещены в альбоме желаний пермяков, созданном совместно с ТНТ. Подробности в официальной группе ТНТ в Перми.
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Ураа! Лето! За окном солнышко, птички поют, а я хочу на тренеровку! Отрабатывать фигуры, рисунки, технику! Хочу на турнир и ощущение адреналина в крови! Первые такты мелодии, и волнения как ни бывало, я растворяюсь в музыке! Танцы - это моя страсть, никак не могу привыкнуть, что из-за самоизоляции так долго не танцевал. Тело просит! Поэтому очень сильно этого хочу и участвую во флешмобе #списокжеланийперми А вдруг исполнится? Поскорее бы!
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Как же я скучаю по съёмкам... Мечтаю, чтобы поскорее вся эта фигня с самоизоляцией закончилась наконец, и я смог снова организовать съемочный процесс моей очередной короткометражки!🎬📽 #АрсенМеликян #мысливслух #кино #съемки #съемкивперми #короткометражка #самоизоляция #скореебы #списокжеланийперми
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#СПИСОКЖЕЛАНИЙПЕРМИ Самоизоляция это не страшно, если у вас есть хвостатые друзья, это и утяжелитель для занятия спортом, и обниметель во время просмотра фильма, и созерцатель красивых Пермских закатов.Ну а если вы в 3 часа ночи решили произвести набег на холодильник, компания вам сто процентов обеспечена! Все мои котики оказались когда-то на улице, даже то, что кот породистый не является залогом счастливой жизни, и таких бросают, но я надеюсь и верю в доброту людей, хочу чтоб у каждого животного был свой любящий человек. Пускай все желания сбываются! Присоединяйтесь, друзья!!!
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Мечты должны становиться целями) мечты должны сбываться. Одно из моих желаний явно навеяно моей новой работой. Когда тебя окружают ученые, то, хочется верить, что и ты сможешь. Пусть путь тернист и не всегда приятен, пусть не все верят, что это возможно, но озвучив свои желания-ты становишься ближе к мечте! Спасибо #самоизоляция2020 -за то, что позволила мне услышать себя. Услышать и сформулировать #списокжеланийперми теперь и я))) присоединяйтесь, Пермь) а вдруг сбудется?😆📚
Что касается самого сериала, то «257 причин, чтобы жить» — не просто добрая и мотивирующая комедия, а попытка авторов легко и остроумно поговорить со зрителем о синдроме отложенной жизни, дружбе между непохожими людьми. По сюжету Женя Короткова (Полина Максимова) долго боролась с болезнью и уже готовилась к самому худшему, но врач объявляет ей о том, что коварная болезнь отступила. Вне себя от счастья, Женя хочет на всю Москву кричать песню Staying Alive, но радость момента портит бойфренд Митя — он предлагает расстаться. Бросать девушку с тяжелой болезнью совсем не по-мужски, здоровую — другое дело. Неприятные сюрпризы ждут Короткову и в семье — ее сестра захватила квартиру и инстаграм-аккаунт, чтобы продолжать трясти с подписчиков деньги якобы на лечение Жени; и на работе, где коллеги думают, что рак заразен, а хамоватый начальник заявляет, что «лысая баба — это как-то я не знаю».
Смотрите новый драмеди «257 причин, чтобы жить» с 8 июня в 20:30 на ТНТ и участвуйте во флешмобе #СписокЖеланийПерми в официальных группах телеканала ТНТ в социальных сетях.
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