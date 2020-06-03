ТНТ запустил флешмоб #СписокЖеланийПерми

Человеку свойственно мечтать, что-то планировать и одновременно прокрастинировать, откладывая свои самые заветные желания на послезавтра. Особенно много мы мечтаем именно сейчас, когда вокруг сложилась не самая благоприятная обстановка. В этих условиях нам всем как никогда нужна поддержка. Чем мы займемся в ближайшем будущем? Может быть наконец выучим иностранный язык? А может быть будем бегать по утрам? Или прекратим объедаться на ночь? А может быть взять и прыгнуть с парашютом? Ну или завести морскую свинку? Телеканал ТНТ решил поддержать своих зрителей и продолжить флешмоб! Только сделать его еще более массовым, сформировав таким образом большой список желаний всех жителей Перми.

Принять участие во флешмобе может абсолютно каждый. Для этого достаточно придумать желание, написать его от руки или распечатать, найти цифру в своем окружении, сделать фото и запостить на своей страничке ВКонтакте или Инстаграм под хэштегом #СписокЖеланийПерми.

Самые необычные желания обязательно будут размещены в альбоме желаний пермяков, созданном совместно с ТНТ. Подробности в официальной группе ТНТ в Перми.