Начало трудовой недели в Перми будет дождливым и холодным

По сообщениям синоптиков, в первую трудовую неделю июня ожидается влияние антициклонов. Так, понедельник станет самым холодным днем недели — температура воздуха днем не поднимется выше +10..+15°. При этом в течение дня возможны дожди.

Во вторник, 2 июня, облачность сохранятся, возможен небольшой дождь, температура воздуха ночью +3...+8°, днем +10...+15°.

В среду температура воздуха начнет подниматься: ночью +3...+8°, днем +13...+18°. День будет облачным с прояснениями.

В четверг малооблачно, без осадков. Столбик термометра ночью будет на отметке +3...+8°, а днем +18...+23°.

В пятницу, 5 июня, характер погоды не изменится. Ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью +4...+9°, днем +18...+23°.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.