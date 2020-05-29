В выходные в Перми ожидается похолодание

Как сообщают синоптики научно-популярного проект «Метеоролог и я», в выходные, 30 и 31 мая, ожидается похолодание и дожди.

Так, в субботу ночью в Перми ожидается малооблачная погода, без осадков, днем — небольшой дождь. Температура воздуха ночью +10…+12°, днем +19…+21°.

В воскресенье — облачно и дождливо. Столбик термометра в течение суток будет на отметке +10…+12°.

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