В Пермском крае разрешат работу непродовольственных магазинов площадью до 400 кв метров

Вчера, на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев сообщил, что ситуация с распространением COVID-19 стабилизировалась. Это означает, что в перечень организаций, которые могут продолжать работать на первом этапе снятия ограничительных мер, можно включить непродовольственные магазины с торговым залом до 400 кв метров и с отдельным входом.

Врио губернатора Дмитрий Махонин поручил оперштабу внести необходимые изменения в указ, чтобы с 27 мая магазины могли возобновить работу.

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