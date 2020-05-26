В Перми с 1 июня оплатить проезд банковской можно будет еще на 23 автобусных маршрутах

С 1 июня в систему бесплатных пересадок будут включены еще 23 новых автобусных маршрута, кроме того на них станет доступна оплата проезда банковской картой. Об этом сообщается на сайте администрации города Перми.

Так, с 1 июня совершить одну бесплатную пересадку в течение 40 минут можно будет на автобусных маршрутах: №2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 69, 70, 73, 74, 75 и 88.

В течение 60 минут на автобусных маршрутах: №15, 18, 20, 24, 32, 34, 36, 49, 53, 58, 60, 61, 64, 77 и 80

Кроме того, к 15 июля все автобусные маршруты будут включены в систему бесплатных пересадок и оплату проезда по банковской карте.

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