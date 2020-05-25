Синоптики рассказали, какой будет погода в Перми на этой неделе

Как сообщают синоптики научно-популярного проекта «Метеоролог и я», во вторник, 26 мая, в Перми ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +4…+9°, днем +15…+20°.

В среду Пермский край попадёт в теплый сектор циклона: столбик термометра ночью достигнет отметки +7…+12°, а днем — +21…+26°. Возможен дождь.

В четверг, 28 мая, на регион начнет распространяться более холодный воздух, но температура воздуха останется около нормы: ночью +8…+13°, днем +15…+20°. Местами небольшой дождь.

В пятницу в Перми ожидается облачная погода и слабый дождь. Ночью термометр покажет +6…+11°, днем +16…+21°.

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