В выходные в Перми ожидается теплая, но переменчивая погода

По данным синоптиков портала «Метеоролог и я», выходные в Перми ожидаются теплыми, но продолжатся дожди. Так, в субботу ночью, 23 мая, прогнозируется переменная облачность, днем облачно с прояснениями, без осадков. Столбик термометра ночью остановится на отметке +4…+6°, а днем +17…+19°.

В воскресенье, 24 мая, ночью и днем будет идти дождь. Температура воздуха ночью +9…+11°, днём +20…+22°.

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