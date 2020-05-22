Власти города закроют пермскую набережную

В субботу, 23 мая, доступ на пермскую набережную будет закрыт. Решение связано с приростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Отмечается, что ограничение на посещение вводится пока только на набережной, в парках и скверах города гулять можно, то только в средствах индивидуальной защиты и, соблюдая социальную дистанцию.

Напомним, набережную открыли для посещений 12 мая в рамках смягчения режима самоизоляции. После этого ежедневное количество посетителей набережной составило около 10-12 тысяч человек.

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