Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, оперштаб по противодействию распространению коронавируса принял решение продлить режим самоизоляции до 8 июня. Решение связано с темпом прироста заболеваемости выше 5%, который зафиксирован в последние дни.
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 8 июня
По словам главного санитарного врача Пермского края Виталия Костарева, изменение режима в данное время (открытие мест общественного пользования, кафе, торговых центров) может привести к новой вспышке заболевания.
Соответствующие изменения в Указ будут внесены 20 мая. В первую очередь ограничительные мероприятия продлеваются на проведение массовых мероприятий, деятельность общепита и крупных торговых центров – это места, где риск заражения наиболее высок, а также на работу предприятий, которые не имеют разрешения на осуществление деятельности.
При этом оперштаб 25 мая рассмотрит возможность перехода на второй этап изменения ограничительных мер.
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