В Пермский край вернулась еще одна группа вахтовиков из Якутии

На взлетной полосе вахтовиков встретили сотрудники профильных ведомств, а также бригада медицины катастроф. После первичного осмотра на борту самолета прибывшие по предписанию главного санитарного врача были отправлены в обсервацию. Они пройдут обязательный двухнедельный карантин и повторную проверку на наличие коронавируса. По словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, состояние всех пассажиров удовлетворительное.

Ранее, 8 мая, в Пермь прибыла первая группа вахтовиков с Чаяндинского нефтегазового месторождения. Всего авиабортом прилетело 86 человек.

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