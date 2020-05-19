Сегодня вечером в Пермь были возвращены 35 пермяков, работавших вахтовым методом на газовых месторождениях Якутии. Результат анализов на COVID-19, ранее взятый у них по месту работы, отрицательный. Об этом пишут на сайте губернатора и правительства Пермского края.
В Пермский край вернулась еще одна группа вахтовиков из Якутии
На взлетной полосе вахтовиков встретили сотрудники профильных ведомств, а также бригада медицины катастроф. После первичного осмотра на борту самолета прибывшие по предписанию главного санитарного врача были отправлены в обсервацию. Они пройдут обязательный двухнедельный карантин и повторную проверку на наличие коронавируса. По словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, состояние всех пассажиров удовлетворительное.
Ранее, 8 мая, в Пермь прибыла первая группа вахтовиков с Чаяндинского нефтегазового месторождения. Всего авиабортом прилетело 86 человек.
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