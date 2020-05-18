С началом недели в Пермь придет облачная погода, дожди и грозы

Рабочая неделя в Перми будет прохладной и дождливой, об этом сообщают эксперты портала «Метеоролог и я». По прогнозам синоптиков, первая половина недели ожидается малооблачной, относительно теплой, но дождливой. Вторая половина недели принесет с собой похолодание и грозы.

Так, во вторник, 19 мая, ожидается малооблачная погода, местами умеренный дождь. Ночью столбик термометра достигнет отметки +3…+8°, а днем +16…+21°. В среду, 20 мая, характер погоды не изменится: ночью облачно с прояснениями, местами дождь, температура воздуха +5…+10°, днем — небольшой дождь, температура +15…+20°. В четверг, 21 мая, также вероятны дожди, воздух прогреется ночью до +5…+10°, а днем до +12…+17°. В пятницу температура воздуха составит ночью +4…+9°, днем +12…+17°, ожидаются дожди и грозы.

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