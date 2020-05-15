В выходные в Пермь придут потепление и дожди

Как сообщает Гидрометцентр РФ, в субботу в Перми ожидается облачная, дождливая погода. Температура воздуха ночью +6…+8°, днем +11…+13°. Ветер юго-восточный, южный с переходом на северо-западный 2-7 м/с.

В воскресенье в Перми — переменная облачность, без осадков, ночью туман. Столбик термометра ночью достигнет отметки +3…+5°, а днем — +15…+17°. Ветер ночью слабый, днем юго-западный, западный 3-8 м/с.

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