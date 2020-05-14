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Школьные лагеря в Пермском крае могут открыться в июле

Детские пришкольные лагеря могут открыться в Пермском крае не раньше чем через полтора месяца. Об этом сообщила министр образования Пермского края Раиса Кассина.

По словам Раисы Кассиной, об открытии лагерей до 15 июня говорить нельзя, так как в первую очередь их нужно подготовить и обеспечить санобработку.

Кроме того, министр образования Пермского края сообщила, что учреждения для дошколят пока открывать не планируют. Сейчас в регионе работают дежурные группы, их количество собираются увеличивать по мере необходимости. Позже, когда улучшится эпидситуация, можно будет открыть все оставшиеся учреждения.

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ПРМ.Собака.ru,
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