Школьные лагеря в Пермском крае могут открыться в июле

По словам Раисы Кассиной, об открытии лагерей до 15 июня говорить нельзя, так как в первую очередь их нужно подготовить и обеспечить санобработку.

Кроме того, министр образования Пермского края сообщила, что учреждения для дошколят пока открывать не планируют. Сейчас в регионе работают дежурные группы, их количество собираются увеличивать по мере необходимости. Позже, когда улучшится эпидситуация, можно будет открыть все оставшиеся учреждения.

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