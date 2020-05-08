Власти Перми продлили режим самоизоляции до 25 мая, но разрешили гулять и подстригаться

Так, власти города разрешили с 12 мая возобновить работу парикмахерских, салонов красоты, автосалонов, ателье, обувных мастерских и магазинов непродовольственных товаров площадью не более 50 кв. м. При этом у них должен быть отдельный вход, а в самом здании не может одновременно находиться более 5 покупателей.

Также на следующей неделе откроются общественные пространства города: парки, скверы, набережная и эспланада. Вместе с тем, разрешаются одиночные прогулки и прогулки с совместно проживающим гражданам в общественных местах, но только не на детских площадках.

Помимо продления режима самоизоляции до 25 мая, остается в силе запрет на проведение массовых мероприятий и розничную продажу алкогольной продукции с 20:00 до 11:00.

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