Выходные в Перми будут аномально теплыми

Как сообщают синоптики, праздничные выходные в Пермском крае будут аномально теплыми. В субботу 9 мая ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью +12…+14°, днем +26…+28°. Ветер юго-восточный, южный 2-7 м/с, днем порывы до 12 м/с. В воскресенье ночью 10 мая в Перми малооблачно, без осадков. Днем переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +12…+14°, днём +26…+28°. Ветер ночью слабый, днем южный, юго-западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.

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