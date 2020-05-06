Легендарный «Тополь Победы» привезли в Пермь

Волгоградский тополь — знаменитый на всю страну жизнеутверждающий символ победы, которому сегодня больше 100 лет. Оно пережило кровопролитную и опустошительную Сталинградскую битву, во время которой город был почти стерт с лица земли. Несмотря на то, что дерево сильно пострадало в ходе битвы, весной 1943 года, после освобождения города, оно вновь зацвело, символизируя победу жизни над смертью и войной.

Для сохранения генотипа уникального тополя биологи вырастили саженцы из черенков дерева-героя. В этом году в честь 75-летия Победы пермская «Аллея памяти» героев Великой Отечественной войны приняла один из десяти ростков, разъехавшихся по всей стране.

Жители Пермского края, кто находится на своих садовых и дачных участках, могут поддержать идею – посадить любые саженцы в честь воевавших и трудившихся в тылу родственников, поделиться фотографиями и историями своих близких в социальных сетях, используя хештег #чтобыпомнилаземля.

Оксана Кайгородова, директор Пермского филиала МТС:

— Для нас появление в Перми саженца легендарного тополя — символическая акция памяти целого поколения жителей региона, проявившего немыслимую для нас сегодня отвагу, самоотверженность, благородство в годы борьбы с врагом. Сегодня накануне Дня Победы вместе со всеми пермяками я вспоминаю своих родных, у меня это дедушки — офицеры Федор Ситниченко и Павел Карушев, которые приняли участие в тех страшных событиях и также внесли свой вклад в Победу. Пусть «Тополь Победы» не даст забыть об этом следующим поколениям пермяков.

Ранее волонтерская акция «Тополь Победы» проходила в 2017 и 2018 годах в 32 регионах России. В этом году, МТС подарит саженцы великого дерева еще десяти городам России от Калининграда до Камчатки. Подробнее можно посмотреть на видео.