В Пермском крае разрешат мероприятия до пяти участников

Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, власти разрешили проводить мероприятия с числом участников до 5 человек и обязательным наличием средств индивидуальной защиты. Мероприятия должны быть приурочены к празднованию 75-й годовщины Победы.

Отметим, 9 мая в Пермском крае не предусмотрено массовых мероприятий, не будет и традиционного салюта – план 75-летия Победы был скорректирован в условиях пандемии. Большинство мероприятий пройдет в онлайн-режиме.