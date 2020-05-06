Жители Перми могут выбрать новый внешний вид приветственной стелы на въезде в край

К 300-летнему юбилею Перми власти города планируют установить въездные стелы на границах региона. В связи с этим на сайте «Управляем вместе» открыто голосование, в котором любой желающий может выбрать один из шести дизайнов стел, которые будут приветствовать гостей Пермского края и возвращающихся домой жителей. Например, три варианта стелы – из металлокаркаса с лазерной резкой и внутренней светодиодной подсветкой, два других – опоры из стальных труб.

Итоги голосования будут подведены 16 мая.