Синоптики прогнозируют дождливую и ветреную неделю в Перми

Как сообщает Пермского ЦГМС, на территории Пермского края сохранится ветреная погода с избытком осадков. Понедельник 27 апреля станет самым теплым днем недели: столбик термометра днем поднимется до +14…+19°. Синоптики отмечают, что такая погода соответствует концу мая.

Во вторник 28 апреля днем ожидается облачная погода, температура воздуха ночью – +2…+7°, днем – +10…+15°, местами дожди, вероятны грозы. В среду регион окажется в тылу циклона, дожди продолжатся. Дневная температура воздуха понизится примерно до +3…+8°. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с, днём порывы до 13 м/с. В четверг 30 апреля вновь ожидается умеренный дождь и усиление ветра до до 15 м/с. Столбик термометра ночью будет держаться на отметке +1…+6°, а днем — +7…+12°. Первый день мая встретит облачной погодой с прояснениями и небольшими дождями. Температура воздуха ночью −2…+3°, днем +7…+12°. Ветер юго-западный, западный 2-7 м/с.