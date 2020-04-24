Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет онлайн

С 20 апреля по 18 мая пользователи «Живого Журнала» могут поделиться в постах воспоминаниями своих родственников о Великой Отечественной войне. Самые интересные истории появятся на главной странице.

8 мая на сайте moypolk.ru появится раздел #Бессмертныйполкдома, а 9 мая можно будет сделать фото своей семьи с портретом ветерана или же записать рассказ на видео и выложить в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм и Фейсбук с хештегами.

9 мая на сайте moypolk.ru будет организована онлайн-трансляция #Бессмертныйполкдома, во время которой пресс-центр акции будет рассказывать, как День Победы отмечают люди в России и мире. Любая история из соцсетей может попасть в текстовую трансляцию.

Кроме того, участники акции могут 9 мая поставить на аватарки фото своих ветеранов. На тот случай, если фото на сохранилось, можно будет разместить изображение журавлика, символа «Бессмертного полка». Шаблоны для скачивания вскоре появятся на сайте moypolk.ru.

Портрет ветерана, с которым в этом году не удастся пройти по улицам Перми, можно разместить в своем окне или на балконе в знак того, что в этой семье помнят своих героев.

Рассказать историю своего ветерана, солдата, труженика тыла или партизана можно на сайте полка, на котором размещено уже 475 000 историй и судеб людей великого поколения.