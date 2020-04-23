Стала известная программа мероприятий Перми в День Победы

В этом году состоится свыше 5 600 мероприятий, среди них – онлайн-трансляции, уникальные виртуальные выставочные проекты, акции памяти, премьера фильма и фестиваль духовых оркестров.

Так, к 9 мая учреждения культуры Пермского края подготовят свыше 100 онлайн-событий. Пермский академический Театр-Театр проведет трансляцию концерта-реквиема «Поминальная молитва», а Пермский театр оперы и балета покажет концертную программу с участием ведущих артистов «Песни военных лет». Присоединится к виртуальным мероприятиям и Пермская филармония с онлайн-премьерами. В этот день пермяки смогут услышать сразу два праздничных концерта: «День Победы» с участием Дмитрия Хворостовского и «Песни военных лет» в исполнении государственного академического симфонического оркестра им. Светланова.

Пермская государственная художественная галерея готовит к открытию новую виртуальную выставку «Плакат войны. Молотовские агитмастерские» – архивные материалы о деятельности агитмастерских в Перми, Очере и Чермозе.

Объединение муниципальных библиотек Перми устроит онлайн-чтения воспоминаний пермяков, а краевая библиотека им. Горького завершит свой проект «75 дней до Победы» и опубликует «последнее сообщение» по страницам периодики весны 1945 года.

Также 9 мая состоится телемарафон с участием артистов и культурных деятелей Пермского края. Показы документальных фильмов пермских режиссеров, поздравления первых лиц региона, акция «Вальс Победы», выступления артистов в прямом эфире, интервью с ветеранами, поэтический онлайн-марафон «75 слов о войне» – всё это и многое другое пермяки смогут увидеть в течение праздничного дня, не выходя из дома.

Одним из основных событий праздничного дня станет премьера документального фильма об Уральском добровольческом корпусе под названием «Дивизия черных ножей», снятого киноцентром «Пермская синематека». Напомним, съемочная группа провела масштабную работу по изучению архивов и фондов музеев края, в подготовке ленты использовано 100 единиц архивных материалов, 30 книг и 100 статей, 100 воспоминаний участников и заинтересованных лиц и порядка 400 фотографий.

Для того чтобы жители не терялись при выборе мероприятий, будет запущен единый региональный сайт, посвященный 75-летию Победы – pobeda.permkrai.ru. Сайт позволит объединить все праздничные события и проекты на одном ресурсе. Там же жители Прикамья смогут совершить виртуальную прогулку по Молотову и узнать больше об истории Перми того времени.

Часть праздничных мероприятий будет перенесена на осень. Так, в Пермской художественной галерее представят выставочный проект «Спасибо, Пермь», который объединит около 100 произведений из собраний центральных музеев: Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина и Государственного центрального театрального музея им. Бахрушина. Это произведения отечественного и западноевропейского искусства XIX-XX веков, которые в числе многих других произведений из этих же музейных собраний и собраний других музеев были эвакуированы в Пермь (Молотов) в годы войны.

С 23 по 31 августа на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина» пройдет уникальный выставочный проект о труде на оборонных заводах Перми «Здесь ковали Победу», где можно будет увидеть уникальные документальные свидетельства, фотографии и кинохронику военного времени, а также принять участие в мастер-классах и посетить концерты ведущих учреждений культуры города.

Масштабным событием обещает стать и Международный фестиваль духовых оркестров, который пройдет в Перми с 17 по 20 сентября. В нем примут участие ведущие военные оркестры России. Планируется, что событие объединит свыше 300 музыкантов.