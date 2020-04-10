Как сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края, министерство информационного развития и связи готовит к запуску специальный сервис, который позволит упростить оформление пропусков для выхода на работу во время действия в регионе режима самоизоляции.
В Перми введут систему электронных пропусков для выхода на работу в период самоизоляции
В конце этой недели сервисом в пилотном режиме первыми начнут пользоваться сотрудники исполнительных органов государственной власти, местного самоуправления, коммунальных служб и ряда предприятий с непрерывным производственным циклом. Предоставляемый QR-код станет аналогом разрешения на передвижение, которое сейчас выдается сотрудникам непрерывно действующих организаций в бумажном виде.
Сотрудники «пилотных» учреждений смогут оформить разрешение для выхода на работу, которое содержит QR и числовой код, в личном кабинете портала «Управляем вместе», предварительно пройдя регистрацию через госуслуги.
Андрей Комраков, заместитель министра информационного развития и связи Пермского края:
— Это делается в несколько кликов: пользователю необходимо зайти под своим аккаунтом, ввести данные и отправить заявку. Полученное разрешение можно сохранить на телефон как это делается, например, с электронным билетом, или можно записать код, состоящий только из чисел. По требованию уполномоченных органов можно как показать сохраненное разрешение в виде QR-кода, так и назвать числовой код на тот случай, если у вас нет возможности показать его со смартфона.
Работодатель сможет обеспечить работников разрешениями, предварительно получив подтверждение статуса организации, деятельность которой не приостановлена на время самоизоляции.
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