В Перми введут систему электронных пропусков для выхода на работу в период самоизоляции

В конце этой недели сервисом в пилотном режиме первыми начнут пользоваться сотрудники исполнительных органов государственной власти, местного самоуправления, коммунальных служб и ряда предприятий с непрерывным производственным циклом. Предоставляемый QR-код станет аналогом разрешения на передвижение, которое сейчас выдается сотрудникам непрерывно действующих организаций в бумажном виде.

Сотрудники «пилотных» учреждений смогут оформить разрешение для выхода на работу, которое содержит QR и числовой код, в личном кабинете портала «Управляем вместе», предварительно пройдя регистрацию через госуслуги.

Андрей Комраков, заместитель министра информационного развития и связи Пермского края:

— Это делается в несколько кликов: пользователю необходимо зайти под своим аккаунтом, ввести данные и отправить заявку. Полученное разрешение можно сохранить на телефон как это делается, например, с электронным билетом, или можно записать код, состоящий только из чисел. По требованию уполномоченных органов можно как показать сохраненное разрешение в виде QR-кода, так и назвать числовой код на тот случай, если у вас нет возможности показать его со смартфона.

Работодатель сможет обеспечить работников разрешениями, предварительно получив подтверждение статуса организации, деятельность которой не приостановлена на время самоизоляции.