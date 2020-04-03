Власти Перми проработали порядок выдачи разрешений гражданам для ухода за больными и пожилыми людьми. Данное решение будет закреплено в Указе главы региона. Подавать заявки на пропуск могут уже сегодня дистанционным способом через территориальные органы Министерства социального развития Пермского края.
В Перми гражданами разрешат посещать больных и престарелых родственников
В заявке необходимо указать ФИО, возраст, адрес, а также данные по лицам, которые будут обеспечивать уход, включая их контактные данные. Если ухаживающих лиц несколько, то необходимо указать даты посещения ими лица, не способного в силу состояния здоровья обслуживать себя самостоятельно, исходя из необходимости и достаточности его посещения одним лицом в сутки.
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