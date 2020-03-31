В Перми 2 апреля будет введен режим полной самоизоляции

Ограничения касаются всех граждан, за исключением работников организаций жизнеобеспечения. Будет предусмотрено введение пропусков, а улицы будут патрулироваться. Сейчас у жителей Прикамья есть сутки, чтобы решить, где они будут находиться в самоизоляции и обеспечить себя необходимыми продуктами и средствами гигиены.

Также оперштабом по противодействию распространению коронавируса в Пермском крае принято решение остановить межрегиональные, а также сократить на 80% межмуниципальные автобусные перевозки. Запрещается проведение каких-либо общественных мероприятий. На улице жители Прикамья должны находиться исключительно в средствах индивидуальной защиты и на дистанции от 1,5 метров друг от друга. Всем пребывающим на железнодорожный вокзал и в аэропорт будут напоминать о необходимости отправиться на самоизоляцию на 14 дней.

Напомним, в Пермском крае 13 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, еще 58 человек с симптомами ОРВИ находятся под наблюдением врачей, 3936 человек без симптомов ОРВИ – на самоизоляции дома.