Власти города закрыли для посещений 68-й квартал эспланады

С 31 марта участок эспланады от Законодательного собрания до улицы Попова будет закрыт для посещения. Это одна из мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, на прошлой неделе были закрыты проходы на набережную, но для пробежки променадную часть набережной Камы открывают ежедневно с 06:00 до 12:00. Что касается муниципальных парков, то здесь также введены ограничительные меры: отменены культурно-массовые мероприятия и приостановлена работа аттракционов.