В Ботаническом саду ПГНИУ после реконструкции открылась субтропическая оранжерея

В Ботаническом саду имени профессора А.Г. Генкеля открывается для посещений субтропическая оранжерея, которая долгое время была закрыта на реконструкцию. Весна в этой оранжерее началась с массового цветения. Сейчас в субтропической оранжерее начинают цвести азалии и другие различные растения из рода Рододендрон, персики, почки хурмы, облиствляются гранаты. С середины марта до конца апреля в оранжерее будет проходить цветение субтропических орхидей.

Открыть экскурсии по оранжерее планируют во второй половине марта.

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