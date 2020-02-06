В субботу будет закрыто движение транспорта в Мотовилихе

Краевые соревнования «Лыжня России», посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся в Перми 8 февраля. В связи с этим с 06:00 до 17:00 будет временно прекращено движение всех видов транспорта по улице Спортивной на участке от улицы Пановой до территории спортивной базы «Пермские медведи» по адресу: улица Спортивная, 22.

Также будет временно прекращено движение всех видов транспорта, кроме общественного транспорта, двигающегося по регулярному маршруту, по улице Пановой на участке от улицы Лядовской до остановки «Центральная усадьба». На этом участке также будет запрещена остановка и стоянка транспорта.