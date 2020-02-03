Фестиваль «Сады над Камой» в этом году будет посвящен Дягилеву

С 12 по 26 июля на набережной в районе бывшего речного вокзала вновь развернется масштабный Фестиваль «Сады над Камой». В этом году темой фестиваля станет «Дягилев. Искусство».

Сейчас организаторы проводят конкурс для ландшафтных дизайнеров и студентов, а также тех, кто самостоятельно осваивает профессию ландшафтного дизайнера. В списке четыре номинации: «Авторский сад» (50-100 кв.м.), «Город-сад» (25 кв.м.), «Молодой сад» (6 кв.м), «Бочка! И точка!» (200 л). Лучшие работы будут реализованы на фестивале.

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