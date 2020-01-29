С 1 февраля повысится стоимость проезда в общественном транспорте

С 1 февраля в Перми повышается стоимость проезда в общественном транспорте. Цена проезда станет дифференцированной: 24 рубля при оплате банковской или транспортной картой и 26 рублей – наличными.

В автобусах «Горэлектротранса» оплатить билет можно бесконтактной банковской картой, а транспортной картой можно расплатиться во всех автобусах города.

К 15 июля 2020 года оплату банковской картой планируют внедрить во всем общественном транспорте Перми.