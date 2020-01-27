В Пермь придет резкое похолодание

Резкое похолодание ожидается в Перми в среду, 29 ноября. Об этом сообщает Пермский ЦГМС. Как уточнили синоптики, во вторник похолодает до -24°С, в дневное время воздух прогреется до -19°С. Среда станет самым холодным днем недели и месяца. Столбик термометра опустится до -28°С...-19°С.

С четверга, 30 января, установится тенденция на потепление: минимальная температура воздуха составит -20...-15°С, максимальная повысится до -12...-7°С. В пятницу будет еще теплее и более снежно, но ожидается усиление ветра и метели.