В Перми прекращено железнодорожное движение по Горнозаводской ветке

С понедельника, 27 января, было закрыто движение поездов вдоль набережной Камы между станциями Пермь-I и Пермь-II.

В результате было принято решение увеличить количество автобусов маршрутов №2 и №51. Для удобства пассажиров СвЖД и департамент транспорта Перми скорректируют расписание отправления автобусов и электричек. Это синхронизирует время отправления электропоездов со временем движения автобусов между станциями «Пермь-I» и «Пермь-II».

Кроме того, минтранс Пермского края совместно с Пермской пригородной компанией должны проработать вопрос создания билета с двойной пересадкой «электричка-автобус-электричка» по цене 20 рублей для пассажиров, следующих со стороны Верещагино в сторону Голованово и обратно, а также покупки билета на электричку в автобусе. На переходный период Пермская пригородная компания рекомендует пользоваться мобильными приложениями, билетами «туда-обратно» и проездными для экономии времени. Эти билеты будут действовать на автобусных маршрутах №2 и №51.