На «Пермской ярмарке» стартовала выставка-форум «Образование и карьера»

На «Пермской ярмарке» 16 января стартовала 22-я межрегиональная выставка-форум «Образование и карьера» (12+). В этом году выставка собрала 138 участников: 35 вузов из разных городов России, 20 колледжей, техникумов, профессиональных лицеев и училищ, 26 школ, 12 детских садов, 10 центров дополнительного образования, 13 предприятий-партнеров и другие учреждения.

Среди мероприятий для школьников, студентов и специалистов – презентация школ и вузов города, форсайт-квест «Профессии будущего», флешмобы, перформансы, презентации учреждений, викторины и розыгрыши подарков, мастер-классы, краш-тесты профессий, конкурсы, игры, фестиваль-практик по обмену опытом от Департамента образования.

Выставка-форум будет работать до 19 января.