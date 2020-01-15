Глава Перми назначил нового директора службы по отлову собак

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел ряд кадровых изменений в администрации города. Новым директором МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» назначена Жанна Редлер. Ранее она занимала должность заместителя начальника колонии №10, а после – начальника сельскохозяйственного отделения отдела трудовой адаптации осужденных.

Кроме того на пост руководителя управления по экологии и природопользованию администрации Перми была назначена Илюса Збруева, бывший главный садовник Перми.