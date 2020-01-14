На этой неделе в Перми ожидается дождь

В среду, 15 января, в Перми ожидаются кратковременное похолодание и уменьшение осадков. Температура воздуха составит -7...-12º, по северу и востоку до -17º.

В четверг, 16 января, через город будет проходить теплый фронт, который принесет с собой мокрый снег, переходящий в дождь. Ветер ожидается 15-20 м/с, температура повысится: ночью -3...-8°, днем +2...-3°.

17 января сохранится ветреная погода с порывами до 15-20 м/с и осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха составит -2...+3º.

Синоптики Пермской ЦГМС отмечают, что прогнозируемая 17 января температура может превысить абсолютный максимум. Ранее рекорд был зафиксирован в 1975 году – температура тогда составляла +0,3º. А в среднем температура 16 и 17 января превысит средние многолетние значение на 14-16º.