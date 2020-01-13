Строительство нового зоопарка вновь приостановлено

Строительство нового зоопарка в микрорайоне Нагорный приостановлено на неопределенный срок. В ходе рассмотрения Арбитражного суда Пермского края иска от краевого управления капитального строительства к московскому АО «РЖДстрой» выяснилось отсутствие окончательных проектно-строительных документов. Убытки и неустойку при строительстве нового зоопарка власти оценили в 1,64 млрд рублей.

Кроме того, стало известно, что 30 декабря Госстройнадзор проводил проверку, в ходе которой были выявлены дефекты в шести вольерах: для белых медведей, ночных животных, барса, леопарда, птиц. На их ликвидацию подрядчику дано три месяца.

Напомним, что строительство нового зоопарка идет с 2017 года, сдача в эксплуатацию первой очереди планировалось завершить 15 марта 2018 года. Сейчас срок сдачи объектов сдвинулся до 2021 года.