В Пермь на следующей неделе придут сильные снегопады

Как сообщает Пермский ЦГМС, в выходные 11 и 12 января в Перми ожидается умеренно холодная погода с небольшим снегом и ветром. Температура воздуха будет колебаться от -10,-5º до -8,-3º.

В понедельник, 13 января, придут сильные снегопады, усиленный ветер до 16 м/с, метели, на дорогах снежные заносы. Температура воздуха ночью в Перми опуститься до -9º, а днем до -3º. На следующий день, 14 января, погода существенно не изменится. По предварительному прогнозу с 15 января ожидается похолодание.