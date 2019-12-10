В программе традиционного новогоднего фестиваля Karl Fest (6+), который пройдет 20 декабря на территории частной филармонии «Триумф», мастер-классы для детей, Дед Мороз, море блесток и апероля.
Гид по фестивалю Karl Fest — 2020
Программа делится на две части: день и ночь. Первая половина фестиваля пройдет с 12:00 до 20:00 в семейном формате. Здесь буду зоны с активностями, интерактивами и мастер-классами для детей от 3 до 12 лет и взрослых, а также Дед Мороз, его славные помощники, мини-дискотека и подарки.
К 21:00 Karl Fest наберет обороты — начнется душевный музыкальный отрыв под классную и знакомую музыку.
Для Karl Fest специальное меню подготовят резиденты Старокирпичного переулка: бар «Совесть», кафе Staff Only и бар «Паноптикум».
Билеты и подробности на сайте karlfest.ru.
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