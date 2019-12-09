В Пермь пришла аномально теплая погода

В начале недели с 9 по 11 декабря в Пермском крае ожидается теплый циклон, который принесет аномально теплую погоду, сообщает Пермский ЦГМС.

Температура воздуха составит +2... -3 Сº, при этом пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ночью 12 декабря на территории края закрепится холодный фронт, который принесет с собой снегопады, усиление ветра и слабые метели. Температура будет колебаться от -3 до -8 Сº.

С пятницы 13 декабря по понедельник 16 декабря прогнозируется малооблачность, без существенных осадков. Минимальная температура воздуха – -11... –16 Сº.