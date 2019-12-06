Срез столетнего тополя из театрального сквера передадут в музей

В сквере у Пермского театра оперы и балета 5 декабря спилили дерево-долгожитель – столетний тополь, который начал гнить из-за болезни. Уникальный памятник природы не исчезнет бесследно: его срез пополнит коллекцию Пермского краеведческого музея. Фрагмент тополя будет использоваться в выставках, а также послужит наглядным пособием для музейных занятий.

Дерево считалось одним из самых старых и больших в городе: ему более 100 лет, его высота – 38 метров. Повреждения ствола дерева были зафиксированы в 2017 году. С этого же времени тополь находился под постоянным наблюдением общественных экологических организаций и специалистов управления по экологии и природопользованию администрации Перми.