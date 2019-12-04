Дачу Мешкова передали Городскому центру охраны памятников

Знаменитая дача Мешкова на Кировоградской, 178 была закреплена за «Городским центром охраны памятников». Также в собственности муниципального образования находится ансамбль зданий на Танцорова, 24 – объект культурного наследия регионального значения «Дача А.В. Синакевича».

Сейчас администрация города проводят работу по определения специализированной организации по обеспечению содержания и обслуживания этого объекта культурного наследия. В июне Дмитрий Самойлов сообщал, что реставрация этих памятников культуры однозначно будет произведена. Кроме того он поручил определить дальнейшее использование этих зданий.