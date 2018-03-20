Андрей Звягинцев посетит Пермь

Пермский театр кукол приглашает принять участие в творческой встрече с Андреем Звягинцевым, автором фильмов "Нелюбовь", "Левиафан", "Изгнание" и "Елена".

  • Фото: Вячеслав Прокофьев

Знаменитый режиссер и сценарист будет рассуждать о человеческой природе и ответит на вопросы зрителей. В своих фильмах Звягинцев исследует поступки и мотивы поведения людей в привычных бытовых обстоятельствах. За частной историей конкретного человека — глубокое размышление о человеческой природе в целом. 

 Известность Андрей Звягинцев получил после выхода фильма "Возвращение", получившего две кинопремии "Ника", двух "Золотых львов" и двух "Золотых орлов". Успех повторился в 2014 году, когда социальная драма "Левиафан" была удостоена множества наград, в том числе  премии "Золотой глобус" как лучший фильм на иностранном языке и номинацию на премию "Оскар" в той же категории. В 2017 году фильм-мелодрама Звягинцева "Нелюбовь" получил Приз жюри Каннского фестиваля, а также номинации сразу на две престижные премии, "Золотой глобус" и "Оскар", как лучший фильм на иностранном языке. 

 Встреча "5 взглядов на человека и время"( 16+) состоится 3 апреля по адресу Сибирская, 65. Подробная информация и билеты представлены здесь

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Автор: Полина Катаева
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