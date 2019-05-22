Вышло интервью писателя Алексея Иванова Юрию Дудю о «лихих 1990-х» и двух потерянных рукописях «Географа»

На Youtube-канале «вДудь» 22 мая выложили интервью писателя, автора бестселлеров «Географ глобус пропил», «Общага-на-крови», «Сердце Пармы» и «Тобол», Алексея Иванова Юрию Дудю. Выпуск записывали в Манчестере.

«Сегодня видеоканал Дудя бьет рейтинги самых успешных ТВ-программ. Юрий предложил не только поговорить, но погулять в каком-нибудь характерном для Иванова месте, чтобы получить для программы «порцию истории». Выбрали Манчестер, потому что Иванов считает его идеальным примером трансформации индустрии в культуру», рассказывает представитель писателя Юлия Зайцева.

В интервью Иванов и Дудь говорили о книгах, 1990-х, России, «Небесном Челябинске», потерянных рукописях романа «Географ глобус пропил». Опубликованное интервью занимает 1 час 20 минут.