В Пермской художественной галерее покажут произведения художника-камнереза Алексея Денисова-Уральского

В Пермской художественной галерее 5 сентября в 18.30 откроется выставка «Денисов-Уральский и его последователи», которая посвящена 155-летию со дня рождения мастера, чье творчество ставят в один ряд с Фаберже. В основе выставки – произведения известного художника-камнереза Алексея Денисова-Уральского из собрания Пермской художественной галереи и работы современных последователей Фаберже и Денисова-Уральского – мастеров Камнерезного Дома Алексея Антонова (Екатеринбург).

Первый раздел выставки знакомит с камнерезным и ювелирным искусством Урала ХIХ – начала ХХ веков. В экспозиции представлены памятники культового и светского искусства из серебра, золота и драгоценных ювелирных камней. Искусную резьбу по камню демонстрируют предметы интерьерного убранства и женского туалета, кабинетные предметы из мрамора и малахита.

Центральный раздел выставки представляет знаменитую серию миниатюрных скульптур А.К. Денисова-Уральского «Аллегорические фигуры воюющих держав», отображающую реакцию автора на события Первой Мировой войны. Впервые Пермская художественная галерея выставляет в своих залах все сохранившиеся скульптуры этой серии, выполненные в сложной технике «объемной мозаики» (композиции составлены из деталей, вырезанных из разных пород камня и скреплённых между собой штифтами и клеем).

В третьем разделе выставки зрители увидят произведения камнерезно-ювелирной пластики Камнерезного Дома Алексея Антонова – продолжателя дела К. Фаберже и Денисова-Уральского. Разнообразные по видам и жанрам работы дают представление как о стилистике современного камнерезного искусства Екатеринбурга, так и о его создателях – мастерах-виртуозах, в совершенстве владеющих всеми тонкостями своего дела.