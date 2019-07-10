В галерее «Дом Боне» откроется выставка-интроверт «Тихие воды»

Названием-цитатой из английской пословицы (Still waters have deep bottoms. Тихие воды глубоки) в экспозиции объединили работы шести современных художников: Игоря Турбина, Максима Падерина, Валерия Бендера, Рады Денисенко, Сергея Казакова-Подкина и Ольги Молчановы-Пермяковы. Ледяное горное озеро в утренней туманной дымке, притихшее в ночи море или родной, изученный с детства вдоль и поперек, пруд – вот они, главные герои проекта «Тихие воды».

На первый взгляд – подборка нехитрых и понятных пейзажей: влажное спокойствие вольно раскинувшихся вод, натуралистичный колорит в голубых и зеленых тонах, гулкое безмолвие водных горизонтов. Но классическая ясность выставки обманчива в своей простоте. Чтобы постичь самую суть, ее следует рассматривать долго, внимательно, пристрастно. Тогда типичная пейзажная экспозиция откроет вам свое «двойное дно»: вода здесь – не только природная стихия, но и символ внутреннего мира.

«Тихие воды» – настоящая выставка-интроверт: вода стоит, а тем временем все самое важное происходит в глубине. Если не зная брода, сунуться в эту тишь, она может поглотить и не отпустить. Это история о том, что не заметно с первого взгляда, о силе скрытого потенциала.

Галерея «Дом Боне», Тополевый пер. 5, с 12 июля по 23 сентября